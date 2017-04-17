СМИ России: для победы Путина высокая явка вредна

В обзоре российских СМИ:





Президентской кампании может помешать апатия граждан

К декларациям чиновников есть вопросы

Чувства неверующих тоже защитят?

Молодежь любит Путина и социализм

Для байкеров изменят правила дорожного движения

Россиян потихоньку готовят к повышению пенсионного возраста?



"Коммерсант": выборы без энтузиазма



"Коммерсант" рассказывает о выводах экспертов конгресса Российской ассоциации политических консультантов по поводу президентских выборов 2018 года: провести их при высокой явке и одновременно с высоким результатом у Владимира Путина не получится, считает часть экспертов.



Политолог Глеб Кузнецов высокую явку назвал "отражением озабоченности общества политическими проблемами": в некоторых регионах "она является скорее угрозой для власти, чем ее достижением". Тем более что "прямой корреляции между высокой явкой и высоким результатом за Владимира Путина нет", считает политолог Дмитрий Орешкин.



Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский, говоря о референдумном характере грядущих выборов, отмечает, что при таком сценарии как раз и возникает проблема с явкой избирателей, которые задаются вопросом, "какого черта" им в этом участвовать.



Об этом же говорит и руководитель "Левада-центра" Лев Гудков. Он считает, что избирательная кампания будет проходить на фоне апатии и чувств "бесперспективности, безнадежности и нефокусированной злобы" у граждан: "Ресурса Путина достаточно, чтобы так или иначе стать президентом".



"Ведомости": "Декларации надежды"



Редакционный комментарий в свежих "Ведомостях" посвящен декларационной кампании которая, по мнению газеты, вызывает все большее недоумение. "Законно объявленные доходы и имущество чиновников и депутатов так сильно противоречат законно необъявленным, что, кажется, декларации потеряли смысл", — считает газета.



Институт декларирования доходов как антикоррупционная мера придуман для демократий, рассуждает газета. И предполагается, что ему должны соответствовать и другие институты, например контроль со стороны общества и независимых СМИ. В России же, отмечает издание, чиновники отчитываются не перед обществом, а перед специальными комиссиями внутри власти.



"В общем, не были демократией, не стоит и начинать?" — задается вопросом газета. В подтверждение издание пишет о задекларированных, например, премьером Медведевым доходах и имуществе и расследовании по этому поводу Фонда борьбы с коррупцией Навального.



Человек, находящийся у власти, сам никогда не признается в объеме реальных доходов, но разница между задекларированным и теми данными, которые есть у общества, оказываются поводом для диалога, необходимого условия любой демократии, считает издание.



В другом материале на эту же тему "Ведомости" приводят слова заместителя гендиректора "Трансперенси интернешнл-Р" Ильи Шуманова, который говорит, что официальные декларации лишь отчасти могут служить источником знания о подлинном положении дел: чиновники и депутаты научились использовать юридические лазейки в законе. В основном это касается дорогостоящей недвижимости, яхт и бизнес-джетов, которые регистрируются на родственников, которых не нужно указывать в декларации.



"Известия": чувства всех граждан



Газета "Известия" пишет, что теперь законодательно могут быть защищены чувства не только верующих: музеи, театры и прочие общественно-культурные пространства защитят от скандальных выходок агрессивной общественности.



Комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений утвердила концепцию закона "О защите высокозначимых нравственных ценностей".



Документ предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях. По сути, пишут "Известия", предложено распространить на светские объекты нормы закона "О защите чувств верующих".



Документ появился после серии громких скандалов, когда активисты требовали закрыть выставки, запретить театральные постановки и не допустить в прокат фильмы.

"Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех, — прокомментировал "Известиям" председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. — Не надо спорить, оскорблены чувства или не оскорблены. Пересек пространство, где действуют свои нормы и тебя о них предупредили, ты оскорбил чувства людей, если эти нормы нарушил".



"НГ": верной дорогой



Молодые россияне любят Путина, госсобственность и социализм, рассказывает в свежем номере "Независимая газета", ссылаясь на исследования фонда "Общественное мнение".

Среди россиян в возрасте от 17 до 34 лет приверженцев социалистических взглядов почти в полтора раза больше, чем либералов, — 28 против 20%. Абсолютно доминируют среди молодежи сторонники государственной собственности — их 73%, тогда как сторонников частной собственности на крупные предприятия всего 17%.



"Может показаться, что среди российской молодежи доминируют социалистические предпочтения и предпочтения государственной собственности, — пишет газета. — И в этом случае молодые россияне, казалось бы, должны отвергать сложившийся в России "капитализм для своих". Но опросы показывают прямо противоположное. Почти три четверти молодых россиян (73%) говорят, что "Россия сейчас движется в правильном направлении". Об обратном говорят лишь 18% молодых россиян".



При этом "НГ отмечает, что косвенная поддержка нынешнего курса среди молодежи даже выше, чем в обществе в целом. По данным Левада-Центра, около 33% всех граждан РФ считают, что страна идет в неверном направлении. А правильным нынешний курс называют примерно 52% от всех россиян.



"Коммерсант": стоп-линия для байка



Газета "Коммерсант" не исключает, что российские мотоциклисты получат дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами: отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках и разрешение ездить между рядами машин. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, минтрансу и правительству Москвы проработать возможность соответствующих изменений в ПДД.



Как пояснил "Коммерсанту" автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, сегодня в городах на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Власти Москвы выберут перекресток с интенсивным движением, где будет нанесено две стоп-линии: первая — для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м — для мотоциклистов. Идею провести эксперимент с двойной стоп-линией поддержало большинство экспертов.



А вот идея разрешить передвигаться на мотоциклах между рядами автомобилей такой поддержки не находит. Президент московской Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин "категорически против" того, чтобы закрепить право байкеров ездить в межрядье. "Некоторые современные мотоциклы очень широкие", — аргументирует он.



"Известия": положительный эффект



Если государство примет решение повысить пенсионный возраст, это позволит ощутимо увеличить размеры страховых пенсий, пишет газета "Известия": по подсчетам Научно-исследовательского финансового института при минфине, если повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и женщин, то к 2030 году средний размер пенсии может увеличиться на 30% в реальном выражении, или на 4 тысячи рублей. Средняя пенсия тогда составит 17 тысяч.



Впрочем, газета уточняет, что официально правительство пока не давало поручения о проработке вопроса повышения пенсионного возраста, разговоры об этом ведутся только в кулуарах Белого дома.



"Общемировая статистика показывает, что увеличение пенсионного возраста экономит только прямые государственные расходы на один вид пенсии. При этом увеличиваются потери в других ее видах, и уже через несколько лет необходимо искать новые методы сокращения дефицита. Ни одна страна такого финансового механизма не придумала, пока что все просто отодвигают решение проблемы", — прокомментировал "Известиям" руководитель отдела розничных продаж УК "СОЛИД Менеджмент" Сергей Звенигородский.