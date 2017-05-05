СМИ России: боевики в Сирии используют российские ночные прицелы

В обзоре российских СМИ:

Российская электроника на вооружении сирийских боевиков

Пенсионная стратегия Кудрина

Лекарства станут бесплатными?

О чем нам говорит выдача загранпаспорта Навальному

"Коммерсант": российские ночные прицелы у боевиков в Сирии

Снайперы боевиков в Сирии используют приборы ночного видения, в которых установлена новейшая российская электроника, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. Речь, в частности, идет об электронно-оптических преобразователях, произведенных на российских предприятиях.

По данным издания, боевики запрещенных в России группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" используют самые разнообразные снайперские винтовки, в том числе состоящие на вооружении армий стран НАТО. Вместе с ними, отмечают эксперты, должны использоваться и самые современные прицелы, в том числе ночного видения.

Качество прицела принципиально важно при ведении боевых действий ночью. Как уточняет газета, самые современные приборы третьего поколения изготавливаются в США и России. Другие страны не могут позволить себе их производство, так как оно является дорогостоящим и опасным — в конструкции прицелов используются высокотоксичные химические соединения мышьяка и галлия. При этом в США вывоз приборов ночного видения третьего поколения за пределы страны категорически запрещен.

По одной из версий, уточняет "Коммерсант", электронно-оптические преобразователи могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые приборы ночного видения или комплектующие для них из России поставляются официально.

"Ведомости": устойчивость системы за счет пенсионеров

Повышение пенсионного возраста сократит число российских пенсионеров на 9% и позволит сохранить размер пенсий при сокращении бюджетного трансферта, говорится в материалах стратегии-2035. Ее подготовил для президента Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, сообщают "Ведомости".

Стратегия предлагает создать устойчивую пенсионную систему, которая обеспечивала бы приемлемый стандарт жизни для пенсионеров и позволила пережить демографическое дно — минимум плательщиков при максимуме получателей пенсий.

Пенсионный возраст в России, согласно стратегии, предлагается повысить до 63 лет у женщин и 65 — у мужчин. Кроме того, предлагается ужесточить условия получения пенсии. В частности, повысить до 20 лет необходимый стаж для начисления страховой пенсии, а возраст получения социальной пенсии увеличить до 68 лет.

Все это позволит сохранить соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой на уровне не ниже 34%, считают авторы стратегии. Другими словами, предлагаемые реформы призваны не допустить сокращения размера пенсий, а не направлены на его повышение, поясняют "Ведомости".

"Известия": бесплатные лекарства по ОМС

Все россияне с полисами обязательного медицинского страхования смогут получать бесплатные лекарства по рецепту врача, пишут "Известия". Предложения по организации такой системы сейчас готовят в министерстве здравоохранения России, отмечает газета.

Предполагается, что россияне смогут получать по рецепту врача и без оплаты лишь препараты из ограниченного списка, который разрабатывается. В минздраве "Известиям" подтвердили, что "в настоящий момент данный вопрос обсуждается", отказавшись от дальнейших комментариев.

Тем не менее, уточняет издание, пилотный проект системы лекарственного возмещения может стартовать уже в 2018 году. Запуск планируется в три этапа. На начальной стадии государство будет оплачивать до трети стоимости препаратов, остальное оплачивают граждане. Затем только для определенных категорий граждан, например, молодежи, беременных женщин, матерей-одиночек и пенсионеров, могут стать полностью доступными бесплатные препараты из ограниченного списка.

На реализацию новой схемы потребуется около 500 млрд рублей в год, подсчитали эксперты.

"Ведомости": "паспортный надзор"

Выдав загранпаспорт оппозиционеру Алексею Навальному, считает эксперт "Ведомостей", власть показывает, что не причастна к нападению на него.

Ситуация вокруг Навального традиционно демонстрирует наличие параллельного права, поясняет политолог Михаил Виноградов: "Иногда оно подчеркнуто жестокое, как по делу "Кировлеса", иногда подчеркнуто мягкое, как отсутствие претензий по "болотному делу" и фактическая отмена муниципального фильтра на выборах мэра Москвы". После истории с нападением власти надо было дать сигнал "это не мы" — даже таким экзотическим образом, говорит эксперт. "Но никто не гарантирует, что решение не отменят через неделю", — добавляет он.

Загранпаспорт Навальному, условно осужденному по делам "Кировлеса" и "Ив Роше", отказывались выдать в течение пяти лет, напоминает газета. Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил "Ведомостям", что на его памяти это первый случай, когда осужденному разрешили выехать за рубеж.