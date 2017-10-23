СМИ России: аномальное молчание Навального

В обзоре российских газет:

Почему молчит Навальный?

Европейский суд может остаться без российских денег

Правительство думает, как повысить пенсионный возраст

РПЦ предлагает новые предметы в школу

"Независимая газета": молчание Навального

Почему Алексей Навальный не реагирует на заявление Ксении Собчак о ее выдвижении в президенты пишет "Независимая газета": сразу же после выхода из-под ареста Алексей Навальный полетел на митинг в Астрахань, но так и не прокомментировал заявление Ксении Собчак о выдвижении на выборы президента, отмечает издание.

"Видимо, оппозиционер пытается оценить политический расклад и место в нем для себя, — объясняет газета. — Для этого необходимы разнообразные консультации, а на них у Навального просто не было времени".

"Нынешнее молчание Навального выглядит какой-то аномалией — ведь еще в начале сентября он, прочитав в газетах слухи о ее возможном выдвижении, тут же назвал телеведущую "либеральным посмешищем", обвинил в "людоедских взглядах" и призвал "не участвовать в кремлевской игре", — пишет газета на эту тему. — И вообще для Навального крайне нехарактерен прием тянуть время с выражением собственной позиции. К тому же реально нет никакой разницы, когда комментировать, если, конечно, уже имеется какая-то выработанная позиция".

Эксперты отмечают, что молчание Навального и его ближнего круга выглядит все более любопытным. Они, похоже, то ли объявили Собчак своего рода бойкот, то ли просто в растерянности.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов пояснил "НГ", что "молчание Навального разочаровывает ядерных сторонников, они ждут его реакции".

У остальных оппозиционеров, считает эксперт, пауза может вызвать новую волну подозрений в том, что "Навальный — кремлевский проект и он просто не хочет портить Владимиру Владимировичу явку".

"Известия": взносы под сокращением

По данным газеты "Известия", Россия рассматривает возможность заморозить свое участие в Европейском суде по правам человека Совета Европы и сократить взносы в организацию.

Сумма, на которую планируется снизить общий объем выплат в Совет Европы, будет сопоставима с той, которая предназначается именно для работы судебной инстанции. Речь может идти о 7-10 миллионах долларов. Об этом "Известиям" рассказали сразу несколько высокопоставленных источников в Государственной думе. Информацию официально подтвердили в комитете Совета Федерации по международным делам. Ожидается, что окончательное решение будет принято 27 октября, когда в нижней палате парламента пройдет первое чтение бюджета России на 2018 год.

В Совете Европы, по мнению "Известий", сложилась парадоксальная ситуация: ЕСПЧ может принимать решения в отношении России, а Москва, в свою очередь, влиять на работу органа возможности не имеет. Если России не будет возвращено право высказывать свою позицию во время выборов судей ЕСПЧ, то она прекратит выплаты и заморозит свое членство, пишет газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Государственной думе.

"Если Россия не участвует в процедуре выбора судей, то почему мы должны выполнять решения ЕСПЧ? Многие не замечают, но именно этот фактор был основным, когда принималось решение о заморозке взносов для ПАСЕ. Совет Европы должен снять все дискриминационные требования, особенно запреты в отношении России, существующие в ЕСПЧ. В противном случае не вижу оснований для продолжения работы в этом судебном органе", — пишет газета, ссылаясь на слова своего неназванного собеседника.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин прокомментировал газете, что решение о вступлении или выходе из институтов Совет Европы — это прерогатива парламента. С точки зрения международного законодательства, Россия имеет право выйти или заморозить членство, если считает, что это не соответствует ее национальным интересам, считает он.

"Ведомости": повышать — не повышать

Материал на первой полосе "Ведомостей" посвящен теме повышения пенсионного возраста в России. Газета отмечает, что повышение пенсионного возраста обсуждается уже много лет, но решиться на столь непопулярную меру администрация президента и правительство не могут, несмотря на все проблемы пенсионной системы и бюджета. Сейчас, по данным "Ведомостей", обсуждается альтернативное решение: повышать не возраст, а минимальный трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости.

Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное — не даст эффекта для бюджета сразу. А вот повышение стажа стимулирует людей и дольше работать, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и выходить из серого сектора — это обелит экономику и пополнит бюджет ПФР, пишет газета со ссылкой на мнения федеральных чиновников.

Но и стаж резко не повысят. И, по сути, пишут "Ведомости", это затягивание реформы и в будущем пенсионный возраст неизбежно придется повышать. С другой стороны, повышение стажа проблемы пенсионной системы не решит, считают эксперты Центра стратегических разработок. Как ни повышай минимальный стаж, большого количества пенсионеров это не отсечет, поскольку средний трудовой стаж россиян и сейчас значителен — 35 лет.

Между тем "Ведомости" отмечают, что Россия — одна из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Например, Белоруссия с 1 января 2017 года начала повышать его ежегодно на 6 месяцев — пока он не достигнет 63 лет у мужчин и 58 лет у женщин.

Повысить пенсионный возраст предлагали минфин и председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Минфин — до 65 лет и мужчинам, и женщинам — с шагом 6-12 месяцев в год.

"Коммерсант": семейные ценности от РПЦ

Как стало известно газете "Коммерсант", разработанный представителями Русской православной церкви учебный курс "Нравственные основы семейной жизни" может быть включен в обязательную школьную программу. С таким предложением в минобрнауки обратились представители родительского сообщества. В ведомстве инициатива была "воспринята положительно", пишет газета, а вопрос о добавлении курса в обязательную часть программы возможно будет рассмотрен в ближайшее время.

Учебный курс для старшеклассников "Нравственные основы семейной жизни", по замыслу авторов, поможет школьникам освоить "систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре" и подготовит их "к созданию крепкой многодетной счастливой семьи".

Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Впервые уроки о семейных ценностях в российских школах начали проводить еще в 2009 году в нескольких пилотных регионах. К 2017 году курс внедрен уже в 60 субъектах России.

В 2015 году представители РПЦ уже обращались в минобрнауки с просьбой сделать курс обязательным для школьников, напоминает "Коммерсант", но отмечает, что в прошлый раз правительство эту идею не поддержало.