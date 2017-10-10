СМИ России: 55% россиян не видят альтернативы Путину

В обзоре российских газет:

Если не Путин, то кто?

Памятник героям Донбасса или наемникам?

Половина россиян согласна, что болтун — находка для шпиона



"Ведомости": как не перегреть избирателей



Две трети россиян, готовые участвовать в выборах 2018 года готовы поддержать Владимира Путина. Об этом, со ссылкой на данные исследования "Левада-центра" рассказывает газета "Ведомости".



Лидеры ЛДПР и КПРФ пока набирают по 2% голосов избирателей.



Оппозиционера Алексея Навального в качестве президента видит 1% россиян.



Но если бы Путин на выборы не пошел, то в рейтинге лидировал бы Дмитрий Медведев.

Более четверти россиян, намеренных в будущем году участвовать в выборах президента, еще не решили, за кого проголосуют.



А вот если бы Путин отказался от участия в выборах, то более половины россиян (55%) затруднились бы сказать, за кого проголосуют: альтернативы Путину они не видят.



Не определились те, кто не участвует в выборах, — в основном пожилые малообразованные жители глубинки, а также недовольные нынешним курсом и пропутински настроенная молодежь, которая на выборы не ходит.



"Этот инертный массив трудно отмобилизовать, если ничего не случится, вроде какого-нибудь внешнеполитического события", — объясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков.



Политолог Николай Петров считает, что Кремль опасается, что из-за уверенности избирателей в победе основного кандидата у них не будет смысла идти на выборы, потому кампания и не начинается.



"Ни один кандидат, кроме Григория Явлинского, не представил ни лозунгов, ни программ, а реальную подготовку ведет только Навальный, который не может участвовать в выборах.

Остальные ждут сигналов. Власть медлит, поскольку боится, что, возбудившись сейчас, через шесть месяцев, когда придет время голосовать, люди остынут", — считает Петров.

"Коммерсант": ополченцы в граните



Газета "Коммерсант" рассказывает об установке в городе Ростов-на-Дону памятника героям Донбасса.



Но еще до его официального открытия вокруг необходимости возведения этого семиметрового гранитного обелиска возникла общественная дискуссия.



Глава ростовского отделения "Союза добровольцев Донбасса" Тимур Оккерт, организация которого и стала инициаторов установки памятника, уточнил, что обелиск установлен на пожертвования членов союза, стоимость составляет около 1 миллиона рублей.



"Памятник круглосуточно охраняется, чтобы вандалы не осквернили его, — сказал активист. — Торжественное открытие монумента планируется провести во второй половине октября. Тогда в Ростов съедутся ополченцы со всех регионов страны".



Тимур Оккерт рассказал, что "Союз добровольцев Донбасса" целый год добивался от городских властей разрешения "увековечить память погибших российских добровольцев".



Он отметил, что администрация "всячески противилась установке монумента, считая его появление преждевременным".

"Граждане России по зову сердца

поднялись помочь Донбассу, отдавая здоровье и жизнь. Только в ростовском отделении союза числится две с половиной тысячи добровольцев, это целый пласт общества, и мы не можем забывать о погибших и покалеченных людях", — заметил Оккерт.



С другой стороны, по информации "Коммерсанта", сразу несколько общественных активистов города направили письма о незаконности установки "памятника наемникам" председателю городской думы Зинаиде Неярохиной, главе администрации Ростова Виталию Кушнареву, прокурору Петру Трехглазову, а также спикеру донского парламента Александру Ищенко.



Общественникам пришли однотипные ответы о том, что с просьбой об установке памятника героям Донбасса обратился городской Совет ветеранов. Недовольным же установкой памятника посоветовали добиваться его сноса через суд.

"Известия": военная тайна



Газета "Известия" рассказывает об опросе ВЦИОМ "Болтун — находка для шпиона", в ходе которого выяснилось, что 51% россиян считает недопустимым создавать аккаунты в соцсетях представителям определенных профессий.



Они, мол, могут разгласить информацию, которая может быть использована врагами страны в различных неблаговидных целях.



В частности, по мнению россиян, запрет на ведение своей страницы в интернете должен касаться сотрудников ФСБ, военнослужащих, полицейских, работников судебной системы, высших должностных лиц, политиков, дипломатов, адвокатов, ученых.



При этом 37% россиян уверены в обратном: все имеют равные права на создание аккаунта в соцсетях, потому что это вполне безопасно.



Эксперты, опрошенные газетой, объясняют, почему у россиян так развито чувство сохранения военной или государственной тайны.



Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов полагает, что в обществе сформировалось ощущение военной угрозы, давления со стороны других государств.



В таких условиях есть опасения, что любая информация, которую обнародуют военнослужащие, может стать нежелательной.



Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов отметил, что с советских времен граждане довольно лояльно относятся к армии, полагая, что у военных есть собственные интересы, которые отличаются от общественных.



"Стереотип из книги Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише — о том, что есть у нас тайна и мы должны хранить ее от буржуинов. Хотя в чем именно тайна — никто точно не знает", — заявил политолог.



Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский также полагает, что ограничения на размещение информации в соцсетях необходимы.



"Публикация военнослужащими фотографий или другой информации в соцсетях может привести к разглашению гостайны, — рассказал эксперт. — В СССР, например, военнослужащим было запрещено писать домой о местонахождении части. Фотоаппаратом мог пользоваться только один человек на батальон, а в полку таких людей было всего трое".