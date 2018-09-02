02.09.2018, 15:53

СМИ РФ: В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

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Gazeta.ru
EST 19
Ukraine
фото иллюстративноеFoto: Evgeniy Maloletka, AP

По словам представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, на территорию Донбасса прибыло большое число наемников из-за границы, среди которых есть высокопоставленные американские и канадские военнослужащие, передает РИА ”Новости”.

”Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населенного пункта Урзуф. Также отмечено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ ”Восток”, — сказал Безсонов.

По его словам, прибывшие военные могут принять участие в планировании и проведении наступательной операции. Безсонов также сказал, что эта информация имеет отношение к подготовке украинских силовиков.

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