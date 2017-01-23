Американская контрразведка расследовала связи советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами. В частности, изучались его контакты с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Об этом The Wall Street Journal сообщили знакомые с вопросом источники. По их данным, проверка в отношении Флинна стала частью масштабного расследования ФБР, ЦРУ, Агентства национальной безопасности (АНБ) и Министерства финансов США, направленного на изучение связей между российским правительством и людьми из близкого окружения 45-го президента США Дональда Трампа.

Целью проверки было "установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона", пояснили собеседники WSJ. При этом неясно, когда расследование контрразведки началось, обнаружены ли какие-либо улики и продолжается ли оно.

По данным WSJ, ключевым пунктом в расследовании стала серия телефонных звонков Флинна послу РФ в США Кисляку, сделанных 29 декабря. Именно в этот день администрация бывшего американского президента Барака Обамы объявила о санкциях и других мерах в отношении России в ответ на ее предполагаемое использование кибератак для вмешательства в выборы президента США 2016 года.

Американская разведка до этого пришла к выводу, что президент РФ Владимир Путин распорядился о проведении хакерских атак в отношении представителей Демократической партии США, чтобы навредить президентской кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Россия свою причастность к кибератакам отрицает.

Также, по данным источников WSJ, контрразведка изучала и более ранние контакты Флинна с российскими официальными лицами.

Между тем представитель Белого дома Сара Сандерс заявила: "Мы совершенно не осведомлены о каком-либо расследовании или даже основаниях для такого расследования".

В середине января Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Флинн и Кисляк созванивались пять раз в день объявления новых санкций США, 29 декабря 2016 года. Собеседники агентства рассказали, что звонки состоялись в период, когда посольство уже уведомили о новых ограничениях, но до того, как президент России Владимир Путин объявил, что Россия не будет отвечать симметричным образом на высылку дипломатов.

Официальный представитель Трампа Шон Спайсер подтвердил, что между советником по нацбезопасности и послом России в США в этот день состоялся лишь один контакт по телефону. По его словам, стороны обсуждали организацию телефонного разговора между российским и американским президентами после инаугурации Трампа. Вместе с тем в МИД РФ отказались прокомментировать контакты посла РФ в США с советником избранного президента Соединенных Штатов.

При этом на минувшей неделе стало известно, что в США ведется масштабное расследование предполагаемых связей между российскими официальными лицами и соратниками Трампа. Следствие проводят возглавляет ФБР при поддержке АНБ, ЦРУ и отдела финансовых преступлений Министерства финансов США, сообщало издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих высокопоставленных американских чиновников.

Отмечалось, что спецслужбы изучают перехваченные переговоры и финансовые операции. Один источник сообщил, что некоторые разведывательные донесения, основанные на данных прослушки, были ранее представлены Белому дому.

Сообщалось, что спецслужбы ведут расследование в отношении по меньшей мере трех соратников Трампа: бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, экс-советника предвыборной кампании по вопросам внешней политики Картера Пейджа, а также политконсультанта Роджера Стоуна, который также поначалу был нанят в качестве советника, но затем стал просто доверенным лицом избранного президента США. В то же время неизвестно, в отношении каких российских чиновников ведется следствие и какие именно переговоры привлекли внимание американских специалистов по прослушке.

В переходной команде Трампа заявили тогда, что ничего не знают о расследовании. Манафорт назвал сообщения о его связях с российским правительством "грязным трюком Демократической партии и полной фальшивкой".

Манафорт много лет был консультантом экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Он ушел с поста главы избирательного штаба Трампа в августе 2016 года на фоне подозрений в лоббировании интересов Януковича. Тогда СМИ сообщили, что политик якобы получил от украинской Партии регионов 12,7 млн долларов. Позже стало известно, что ФБР и Минюст США изучают возможные связи американских компаний с предполагаемыми коррупционными схемами Януковича, и расследуется в том числе деятельность фирмы Манафорта.