СМИ: разбившийся под Москвой самолет эксплуатировали с нарушениями

Прошлогодняя проверка самолета авиакомпании ”Саратовские авиалинии”, разбившегося в Подмосковье, показала нарушения эксплуатации воздушного судна. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает ”Московский комсомолец” со ссылкой на источник в Ространснадзоре.

Проверка авиакомпании, которая проводилась в течение месяца, выявила факт нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Согласно программе технического обслуживания, периодичность должна составлять 375 летных часов, однако на самолете Ан-148-100В (бортовой номер RA-61704) эти работы проводились с периодичностью 750 часов.

Самолет Ан-148 ”Саратовских авиалиний” разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил.

По словам источника ”Ленты.ру”, неподалеку от места падения самолета найдены обломки второго воздушного судна. Другой собеседник редакции не исключил, что это мог быть вертолет, и предположил, что они столкнулись в воздухе.