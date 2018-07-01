01.07.2018, 10:00

СМИ рассказали об опасениях Запада от встречи Путина и Трампа

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Gazeta.ru
EST
Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: Reuters/ Delfi

Обозреватель The Independent Мэри Дежевски рассказала об опасениях западных стран от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что когда Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в мире опасались, что американский президент ”предаст” интересы США и Запада, однако этого не произошло. Подобные опасения высказываются и сейчас.

Дежевски подчеркивает, что договоренности, которые могут быть достигнуты на российско-американском саммите, больше не позволят представлять Москву в образе ”извечного врага” Запада и ”изгонят призрака ”новой холодной войны”.

Кроме того, одним из предвыборных обещаний Трампа было улучшение отношений с Россией. И, как отмечает обозреватель, президент Соединенных Штатов движется к выполнению этого обещания.

Ранее стало известно, что на встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп планирует обсудить гонку вооружений.

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