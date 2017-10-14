СМИ рассказали о пьяной драке солдатов НАТО в Литве

Немецкие солдаты из миссии НАТО устроили пьяную драку в одном из баров Литвы. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел на прошлой неделе в литовском городе Рукла. Около двух часов ночи между двумя солдатами, которые находились в состоянии сильного опьянения, начался конфликт, переросший в драку.

На место прибыла полиция, военнослужащих пришлось разнимать силой. Один из них получил небольшие травмы и был доставлен в больницу, другого направили в казармы, передает Gazeta.ru.

При этом немецкий журнал подчеркивает, что от солдат НАТО требуют ”сдерживать” себя вне воинской части, поскольку опасаются, что Россия, используя подобную информацию, попытается подорвать авторитет организации.

Годом ранее латвийские СМИ писали, что пьяные солдаты НАТО сплясали на крыше такси в центре Риги.