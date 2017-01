"Спасибо вам за все. Моя последняя просьба будет той же, что и первая. Я прошу вас верить не только в мои способности создавать перемены, но и в ваши собственные", — эту опубликованную в среду запись уходящего главы государства процитировали более 650 тысяч пользователей Twitter, а более 1,4 млн поставили под записью свой "лайк".

До этого наиболее популярными были сообщения Обамы о создании аккаунта в Twitter в июне 2013 года, а также о легализации однополых браков в июне 2015 и о планах снижения стоимости высшего образования в США в июле того же года.

20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа — действующий аккаунт Обамы в Twitter также перейдет к новому главе государства.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.