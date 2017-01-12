"Спасибо вам за все. Моя последняя просьба будет той же, что и первая. Я прошу вас верить не только в мои способности создавать перемены, но и в ваши собственные", — эту опубликованную в среду запись уходящего главы государства процитировали более 650 тысяч пользователей Twitter, а более 1,4 млн поставили под записью свой "лайк".
До этого наиболее популярными были сообщения Обамы о создании аккаунта в Twitter в июне 2013 года, а также о легализации однополых браков в июне 2015 и о планах снижения стоимости высшего образования в США в июле того же года.
20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа — действующий аккаунт Обамы в Twitter также перейдет к новому главе государства.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.— President Obama (@POTUS) January 11, 2017