СМИ: при беспорядках в Неаполе пострадали 34 человека

В ходе массовых беспорядков в итальянском Неаполе пострадали 34 человека, передает gazeta.ru со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что в числе пострадавших 28 полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, трое из которых были отпущены.

Ранее сообщалось, что в итальянском Неаполе произошли столкновения между участниками акции протеста против лидера оппозиционной партии ”Лига Севера” Маттео Сальвини и полицейскими.