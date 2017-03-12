12.03.2017, 11:40

СМИ: при беспорядках в Неаполе пострадали 34 человека


Gazeta.ru
EST
Itaalia
фото иллюстративноеFoto: TIZIANA FABI, AFP

В ходе массовых беспорядков в итальянском Неаполе пострадали 34 человека, передает gazeta.ru со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что в числе пострадавших 28 полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек, трое из которых были отпущены.

Ранее сообщалось, что в итальянском Неаполе произошли столкновения между участниками акции протеста против лидера оппозиционной партии ”Лига Севера” Маттео Сальвини и полицейскими.

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