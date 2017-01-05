Между президентами Финляндии и России в конце декабря состоялся телефонный разговор, передает Yle.

Президент России Владимир Путин приедет с визитом в Финляндию. Первой об этом сообщила газета Iltalehti.

В новогоднем поздравлении главе финского государства Путин сообщил, что будет рад воспользоваться приглашением Саули Ниинистё и посетит Финляндию с визитом в 2017 году, когда будет отмечаться 100-летие независимости страны.

Как сообщает официальный сайт российского главы, ”В.Путин упомянул двусторонние встречи в уходящем году в Ново-Огарёво и Наантали, которые подтвердили важность укрепления добрососедских российско-финляндских отношений”.

Саули Ниинистё и Владимир Путин побеседовали по телефону по инициативе финской стороны 30 декабря.