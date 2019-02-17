СМИ: Премьер-министр Японии выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

По данным издания, представители правительства США попросили Абэ выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Поводом для выдвижения Трампа стали его попытки наладить диалог с Северной Кореей.

Дональд Трамп заявил 16 февраля, что Синдзо Абэ номинировал его на Нобелевскую премию мира от имени Японии. ”Я, вероятно, никогда ее не получу, но все в порядке”, — добавил он.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Это была первая в истории встреча действующих глав США и Северной Кореи. По итогам переговоров объявили о готовности совместно работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

27-28 февраля во Вьетнаме должна пройти вторая встреча между главами США и Северной Кореи.