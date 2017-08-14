СМИ: Премьер Латвии выразил желание сотрудничать с Россией

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис на встрече с министром транспорта России Максимом Соколовым заявил, что республика заинтересована в конструктивном сотрудничестве, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Позитивен тот факт, что после почти четырехлетнего перерыва возобновляет работу латвийско-российская межправкомиссия. Латвия считает эту комиссию хорошим форматом для сотрудничества двух стран, где есть возможность конструктивно поговорить о конкретных вопросах”, — сказал Кучинскис.

Премьер также заявил, что Латвия заинтересована в сотрудничестве в вопросах погранохраны, контроля миграции, таможни, транспорта, а также искусства и культуры.

Сообщается, что Соколов приехал в Латвию для участия в работе российско-латвийской межправительственной комиссии. Латвию в комиссии будет представлять министр сообщений Улдис Аугулис.

Ранее опрос выяснил, что россияне считают Латвию враждебно настроенной по отношению к России.