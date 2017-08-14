14.08.2017, 19:20

СМИ: Премьер Латвии выразил желание сотрудничать с Россией

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Gazeta.ru
EST
Kolme Balti peaministri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja ühine pressikonverents
Kolme Balti peaministri ja Euroopa Ülemkogu eesistuja ühine pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис на встрече с министром транспорта России Максимом Соколовым заявил, что республика заинтересована в конструктивном сотрудничестве, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Позитивен тот факт, что после почти четырехлетнего перерыва возобновляет работу латвийско-российская межправкомиссия. Латвия считает эту комиссию хорошим форматом для сотрудничества двух стран, где есть возможность конструктивно поговорить о конкретных вопросах”, — сказал Кучинскис.

Премьер также заявил, что Латвия заинтересована в сотрудничестве в вопросах погранохраны, контроля миграции, таможни, транспорта, а также искусства и культуры.

Сообщается, что Соколов приехал в Латвию для участия в работе российско-латвийской межправительственной комиссии. Латвию в комиссии будет представлять министр сообщений Улдис Аугулис.

Ранее опрос выяснил, что россияне считают Латвию враждебно настроенной по отношению к России.

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