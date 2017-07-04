04.07.2017, 21:15

СМИ: правительство РФ задумалось о переносе реализации ”пакета Яровой”

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Gazeta.ru
EST
Irina Jarovaja
Irina JarovajaFoto: Maksim Blinov, Sputnik

Правительство России рассматривает предложение о переносе срока вступления в силу ”пакета Яровой”, антитеррористических поправок, с 2018 на 2023 год, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на RNS.

Отмечается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности может выдать положительный отзыв на соответствующий законопроект.

Его авторами являются сенатор Антон Беляков и депутат Госдумы Олег Шеин. По данным источников, 3 июня комиссия рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект, но не приняла окончательного решения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ”пакет Яровой” обоснован и необходим в борьбе с терроризмом.

Согласно действующей редакции закона, ”пакет Яровой” должен вступить в силу с 1 июля 2018 года. В рамках этого пакета законов все операторы связи будут обязаны полгода хранить весь пользовательский трафик, включая телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другой контент.

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