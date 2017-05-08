СМИ: поток мигрантов на границе Швеции с Данией вырос почти в пять раз за четыре дня

Число соискателей убежища в Швеции на границе с Данией выросло почти в пять раз после того, как в минувший четверг шведское правительство отменило проверку документов пассажиров, приезжающих из соседней страны на автобусах, поездах и морских паромах. Об этом сообщило Шведское радио, передает ТАСС.



Если раньше число мигрантов, заявлявших на границе с Данией о желании переселиться в Швецию, достигало пяти человек в неделю, то за последние четыре дня этот показатель составил 24 человека.



В минувшие выходные пограничная полиция остановила на пунктах контроля 88 переселенцев, намеревавшихся проехать в шведскую южную провинцию Сконе. По словам представителя стражей порядка Микаэля Маттссона, в основном это были мигранты, имевшие вид на жительство в Дании.



В 2015 году в королевство с населением 9,8 млн человек приехали 163 тыс. переселенцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе.



Чтобы ограничить миграционный поток, правительство осенью 2015 г. обязало транспортные компании проверять документы пассажиров, в 2016 году ввело пограничный контроль и ужесточило правила приема переселенцев. С 20 июля прошлого года для беженцев в Швеции был введен временный вид на жительство вместо постоянного и повышены требования к размеру доходов, которые должны иметь мигранты, намеревающиеся перевезти в королевство своих родственников.