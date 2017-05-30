СМИ: посол России в США предлагал зятю Трампа создать секретный канал связи

Советник президента США, супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер не предлагал послу России Сергею Кисляку создать секретный канал связи между командой Дональда Трампа и Кремлем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По его словам, основной темой встречи Кушнера и Кисляка был военный конфликт в Сирии. Также источник отметил, что в ходе встречи якобы именно российская сторона предложила идею создать засекреченную линию передачи данных. Однако идея заключалась не в регулярной передаче информации, а лишь в нечастых контактах, передает gazeta.ru.

Также источник рассказал, что на встрече якобы обсуждалось утверждение России о том, что политика бывшего президента США Барака Обамы по Сирии была ошибочна.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что Кушнер предлагал российскому послу Сергею Кисляку создать защищенный канал для общения с Москвой. Позже президент США Дональд Трамп обрушился на СМИ со словами критики после выхода этой статьи, а затем заявил, что полностью доверяет Джареду Кушнеру.