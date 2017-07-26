СМИ: Порошенко проверят на госизмену

Печерский суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил бывший первый замглавы Генпрокуратуры юрист Ренат Кузьмин, передает Лента.

Он опубликовал в соцсети решение суда от 25 июля. ”Как видите, суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017”, — написал Кузьмин.

По его версии, госизмена Порошенко выражается в том, что он ”в период с 2013 по 2017 год через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины”.

Юрист добавил, что обнародовал ответ СБУ на его заявление с просьбой расследовать факт госизмены. Как указал Кузьмин, ведомство отказалось это делать, поскольку, Украина не применяла санкции, которые запрещали бы деятельность Липецкой фабрики.

Заявителю также напомнили об ответственности за клевету и уведомили о том, что ”времена, когда государственный аппарат, правоохранительные органы и прокуратура использовались для расправ над политиками, прошли”.

Порошенко является основателем корпорации Roshen (”Рошен”). Она производит более 350 наименований кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает около 300 тысяч тонн в год. В состав корпорации входят предприятия на Украине, Литве и Венгрии. В Борисполе ведется строительство новой бисквитной фабрики. Производственная деятельность расположенной в России Липецкой фабрики была остановлена с апреля 2017 года (процесс консервации завершился в июне). Ее имущество находится под арестом.