СМИ: полковника ФСБ из управления президента РФ обвиняют в мошенничестве

По данным следствия, Горбатов вместе с подельниками вымогал деньги у коммерсантов. Потерпевшим по делу является директор сети часовых ломбардов, у которого полковник и его сообщники пытались отнять $300 тыс.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве ”путем обмана и злоупотребления доверием” более чем на 5 млн руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще 15 млн руб. Суд отправил Горбатова и двух его сообщников в СИЗО.