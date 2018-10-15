15.10.2018, 17:40

СМИ: полковника ФСБ из управления президента РФ обвиняют в мошенничестве

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Maksim Blinov, AP

Главное военное следственное управление СК России расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении полковника ФСБ Михаила Горбатова, руководившего контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом сообщает ”Коммерсантъ” со ссылкой на материалы следствия.

По данным следствия, Горбатов вместе с подельниками вымогал деньги у коммерсантов. Потерпевшим по делу является директор сети часовых ломбардов, у которого полковник и его сообщники пытались отнять $300 тыс.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве ”путем обмана и злоупотребления доверием” более чем на 5 млн руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще 15 млн руб. Суд отправил Горбатова и двух его сообщников в СИЗО.

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