31.08.2018, 19:25

СМИ: Подозреваемые в убийстве Захарченко задержаны. "Это украинские диверсанты и связанные с ними лица"

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NEWSru.com
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UKRAINE-RUSSIA-CRISIS-REBELS
UKRAINE-RUSSIA-CRISIS-REBELSFoto: Alexander KHUDOTEPLY, AFP

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр погиб в результате взрыва в Донецке Захарченко в пятницу, передает ТАСС "В результате он получил смертельное ранение", — сообщил источник агентства в силовых ведомствах республики. Подозреваемые уже задержаны.

Источник "Интерфакса" в аппарате главы ДНР сообщил, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка примерно в 17:30 по местному времени.

"По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение. К сожалению, Александр Захарченко скончался. С ранением госпитализирован глава Минфина Александр Тимофеев", — сказал источник.

Администрация главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подтвердила гибель Александра Захарченко в результате взрыва в Донецке. Об этом сообщается на сайте Донецкого агентства новостей (ДАН). "К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются", — приводит агентство слова представителя администрации.

Правоохранители самопровозглашенной республики уже задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР, узнал "Интерфакс". "Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. "Подозреваемых задержали в автомобиле", — сказал источник.

Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Мать — русская, отец — украинец. Окончил Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности "горный электромеханик". Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, имел неоконченное высшее образование.

Трудовую деятельность начал на шахте горным электромехаником. Затем занимался предпринимательской деятельностью, связанной с угольной отраслью. Весной 2014 года Александр Захарченко присоединился к формировавшемуся в регионе "народному ополчению". 16 апреля вместе с несколькими членами организации "Оплот" участвовал в штурме здания Донецкой городской администрации.

После референдума о независимости Донецкой народной республики (ДНР) 11 мая 2014 года Александр Захарченко был назначен военным комендантом Донецка. Занимал эту должность с 16 мая по 6 июля 2014 года позднее работал заместителем министра внутренних дел республики.

8 августа 2014 года был утвержден Верховным советом ДНР на пост председателем Совета министров республики, сменил на этом посту Александра Бородая.

2 ноября 2014 года Александр Захарченко бы избран главой ДНР, получив 77,51% голосов избирателей. 4 ноября 2014 года вступил в должность. Возглавлял Совет министров ДНР и являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами ДНР.

12 февраля 2015 года в Минске по итогам консультаций лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" вместе с участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и главой провозглашенной Луганской народной республики Игорем Плотницким подписал Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2").

Случаи убийства командиров провозглашенных ДНР и ЛНР

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Перечень смертей известных командиров сепаратистов Востока Украины подготовлен редакцией ТАСС-ДОСЬЕ.

1 января 2015 года близ города Лутугино (райцентр в Луганской обл.) был расстрелян кортеж начальника штаба 4-й бригады провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александра Беднова (позывной Бэтмен). Позднее генпрокуратура ЛНР сообщила, что Беднов и ехавшие с ним люди ("активные члены батальона "Бэтмен" с позывными Маньяк, Фобус, Омега, Дак, Чечен, Луиш, Янек и Хохол) были застрелены сотрудниками народной милиции в ходе спецоперации, целью которой было задержать подозреваемых по фактам незаконного лишения свободы двух и более лиц, пыток, убийств, похищений мирных граждан, вымогательств и разбоя.

26 марта 2015 года в Донецке на перекрестке улиц Челюскинцев и Ватутина неизвестные обстреляли автомобиль командира батальона "Мираж" и депутата парламента Новороссии Романа Возника (позывной Цыган), от полученных ранений скончались Возник и его охранник. Представители ополчения ДНР обвинили в убийстве украинскую диверсионно-разведывательную группу.

23 мая 2015 года автомобиль командира бригады "Призрак" Алексея Мозгового, следовавший из Алчевска в Луганск, подорвался на мине и затем был расстрелян из пулеметов на выезде из села Михайловка (Луганская область). В результате погиб сам Мозговой, его пресс-секретарь Анна Асеева, двое охранников (позывные — Холс и Метла), водитель с позывным Песня и двое местных жителей, чья машина оказалась рядом с автомобилем полевого командира в момент подрыва. Ответственность за убийство взял на себя украинский партизанский отряд "Тени".

Начальник следственного отдела генпрокуратуры ЛНР Леонид Ткаченко сообщил журналистам, что следствие рассматривает несколько версий убийства, в том числе работу "диверсионной разведывательной группы со стороны Украины".

20 августа 2015 года в Интернете появилось сообщение об убийстве 27 июля 2015 года командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) "Рязань" армии ДНР Эдуарда Гилазова (позывной Рязань). Обстоятельства гибели не уточнялись. 28 июля 2016 года в группе ДРГ "Рязань" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, в котором сослуживцы Гилазова обвинили в его гибели Игоря Гиркина (Стрелкова) и полковника Сергея Дубинского.

12 декабря 2015 года на трассе Стаханов — Первомайск (Луганская обл.) был подорван автомобиль командира отдельного шестого мотострелкового казачьего полка народной милиции ЛНР атамана Павла Дремова (позывной Батя). По данным генпрокуратуры ЛНР, взрывное устройство было установлено машине атамана. В результате на месте происшествия погиб сам Дремов, его водитель получил серьезные ранения и позднее скончался в больнице.

В ночь с 8 на 9 января 2016 года в Горловке (Донецкая область) неизвестный снайпер застрелил заместителя командира 100-й бригады республиканской гвардии ДНР полковника Евгения Кононова (позывной Кот). По сообщениям СМИ ДНР, следственные органы проверяли версию о доставке снайпера в Горловку на автомобиле представителей ОБСЕ, однако она не получила подтверждения.

10 января 2016 года, по данным минобороны ДНР, в селе Жованка (Донецкая обл.) украинским снайпером был застрелен военнослужащий ДНР, находившийся на боевом дежурстве. При этом украинские СМИ сообщали, что погибшим был ополченец с позывным Боцман, служивший в составе 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут". Однако в тот же день появились сообщения о том, что Боцман скончался в Москве от пневмонии.

3 июля 2016 года в городе Макеевка (Донецкая обл.) на железнодорожном переезде подрывом заложенного фугаса был уничтожен автомобиль с командиром 7-й бригады армии ДНР (позывной Заря). По сообщению генерала армии ДНР Игоря Безлера, в результате взрыва ранения получил еще один человек, находившийся в машине с погибшим.

3 октября 2016 года на проселочной грунтовой дороге между пос. Родаково и пос. Желтое (Луганская область), был обнаружен расстрелянный автомобиль с телами трех ополченцев ЛНР. Одним из погибших был командир взвода батальона номер 13 территориальной обороны ЛНР Армен Багирян (позывной Багги). По данным украинских СМИ, вместе с ним погиб ополченец с позывным Леший.

16 октября 2016 года в Донецке в результате детонации взрывного устройства в лифте его дома погиб один из лидеров донбасских ополченцев — полковник вооруженных сил ДНР Арсений Павлов (позывной Моторола). 16 октября 2016 года в интернете появилась видеозапись, на которой неизвестные от имени украинской националистической Misanthropic Division ("Мизантропик дивижн", MD, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за исполнение убийства Павлова. 17 октября лидер MD в комментарии украинским СМИ заявил, что его организация непричастна к убийству Моторолы, а видеоролик снят членами малоизвестной организации "Феникс".

10 ноября 2016 года глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что к убийству Павлова причастны начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Александр Куц и куратор украинских диверсионно-разведывательных групп в Донбассе Виталий Маликов, начальник управления СБУ в Луганской области Олег Козловский, а также ряд ответственных сотрудников и представителей руководства и объединенного штаба службы безопасности. 12 ноября 2016 года министерство государственной безопасности (МГБ) провозглашенной ДНР заявило о задержании в Донецке шестерых активных членов MD.

4 февраля 2017 года на Краснознаменной улице Луганска в результате взрыва автомобиля погиб начальник управления народной милиции провозглашенной ЛНР полковник Олег Анащенко. Представители Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ оценили мощность взрывного устройства в 4-5 кг в тротиловом эквиваленте.

8 февраля 2017 года в Донецке в результате теракта убит Михаил Толстых (позывной Гиви) — полковник вооруженных сил ДНР, командир подразделения "Сомали". В апреле 2017 года министерство госбезопасности ДНР назвало заказчиком убийств Арсения Павлова и Михаила Толстых главу департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова. 9 февраля 2018 года глава ДНР Александр Захарченко заявил журналистам, что все причастные к убийству Толстых лица установлены.

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