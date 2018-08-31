СМИ: Подозреваемые в убийстве Захарченко задержаны. "Это украинские диверсанты и связанные с ними лица"

Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Мать — русская, отец — украинец. Окончил Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности "горный электромеханик". Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, имел неоконченное высшее образование.

Трудовую деятельность начал на шахте горным электромехаником. Затем занимался предпринимательской деятельностью, связанной с угольной отраслью. Весной 2014 года Александр Захарченко присоединился к формировавшемуся в регионе "народному ополчению". 16 апреля вместе с несколькими членами организации "Оплот" участвовал в штурме здания Донецкой городской администрации.

После референдума о независимости Донецкой народной республики (ДНР) 11 мая 2014 года Александр Захарченко был назначен военным комендантом Донецка. Занимал эту должность с 16 мая по 6 июля 2014 года позднее работал заместителем министра внутренних дел республики.

8 августа 2014 года был утвержден Верховным советом ДНР на пост председателем Совета министров республики, сменил на этом посту Александра Бородая.

2 ноября 2014 года Александр Захарченко бы избран главой ДНР, получив 77,51% голосов избирателей. 4 ноября 2014 года вступил в должность. Возглавлял Совет министров ДНР и являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами ДНР.

12 февраля 2015 года в Минске по итогам консультаций лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" вместе с участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и главой провозглашенной Луганской народной республики Игорем Плотницким подписал Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2").

Случаи убийства командиров провозглашенных ДНР и ЛНР

Перечень смертей известных командиров сепаратистов Востока Украины подготовлен редакцией ТАСС-ДОСЬЕ.

1 января 2015 года близ города Лутугино (райцентр в Луганской обл.) был расстрелян кортеж начальника штаба 4-й бригады провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Александра Беднова (позывной Бэтмен). Позднее генпрокуратура ЛНР сообщила, что Беднов и ехавшие с ним люди ("активные члены батальона "Бэтмен" с позывными Маньяк, Фобус, Омега, Дак, Чечен, Луиш, Янек и Хохол) были застрелены сотрудниками народной милиции в ходе спецоперации, целью которой было задержать подозреваемых по фактам незаконного лишения свободы двух и более лиц, пыток, убийств, похищений мирных граждан, вымогательств и разбоя.

26 марта 2015 года в Донецке на перекрестке улиц Челюскинцев и Ватутина неизвестные обстреляли автомобиль командира батальона "Мираж" и депутата парламента Новороссии Романа Возника (позывной Цыган), от полученных ранений скончались Возник и его охранник. Представители ополчения ДНР обвинили в убийстве украинскую диверсионно-разведывательную группу.

23 мая 2015 года автомобиль командира бригады "Призрак" Алексея Мозгового, следовавший из Алчевска в Луганск, подорвался на мине и затем был расстрелян из пулеметов на выезде из села Михайловка (Луганская область). В результате погиб сам Мозговой, его пресс-секретарь Анна Асеева, двое охранников (позывные — Холс и Метла), водитель с позывным Песня и двое местных жителей, чья машина оказалась рядом с автомобилем полевого командира в момент подрыва. Ответственность за убийство взял на себя украинский партизанский отряд "Тени".

Начальник следственного отдела генпрокуратуры ЛНР Леонид Ткаченко сообщил журналистам, что следствие рассматривает несколько версий убийства, в том числе работу "диверсионной разведывательной группы со стороны Украины".