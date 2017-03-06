СМИ: Почему Кремль не отвечает на обвинения Навального в отношении Медведева

Расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных активах премьера РФ Дмитрия Медведева официальные лица до сих пор не прокомментировали. Эксперты напоминают, что ситуация, когда верхи игнорируют вопросы снизу, для России традиционна.

Между тем ответ необходим хотя бы по факту несоответствия деятельности упомянутых структур закону о благотворительной деятельности, пишет "Независимая газета" (полный текст — здесь). Но официального ответа власти на расследование о благотворительной активности знакомых Медведева до сих пор так и не последовало, отмечает Заголовки.ru.

Любопытно, что и некоторые упомянутые Навальным в расследовании персонажи тоже отделались ответами "сам дурак". Хотя к ним, похоже, есть вопросы прежде всего по поводу их так называемой благотворительной деятельности. Пока ответа на это недоумение не последовало, такое молчание наводит на мысль, что власть сильно обескуражена расследованием Навального. Прежде всего потому, что обеспокоена реакцией общества на разоблачения.

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Фильм о Медведеве уверенно набирает огромное количество просмотров в Интернете, отчего грустят не только чиновники, но и переживают государственные кинодеятели, чьим картинам, снятым за счет бюджета, такой интерес и не снился. Как резюмируют эксперты, власть не дала ответа потому, что не занимается этим в принципе: "Они не умеют отвечать на идущие снизу обвинения, когда крепостные что-то говорят. Власть считает это ниже своего достоинства" ("Навальный погрузил власть в молчание").

Дмитрий Медведев в эпоху своего президентства был известен как человек современных взглядов, технически подкованный, интересующийся разного рода модными новинками. Тем более странно наблюдать за ним сейчас, когда элита развитых стран старается вести подчеркнуто аскетичный образ жизни, пишет "Новая газета" (полный текст — здесь). Медведев регулярно позирует на фоне дорогостоящих объектов недвижимости в разных частях страны, пользуется яхтами — т.е. ведет образ жизни не столько современного европейского политика, сколько турецкого визиря в эпоху расцвета Османской империи или же баснословного русского олигарха из 90-х.

По странному стечению обстоятельств, некоторые объекты роскоши, которыми пользуется Медведев, на постоянной основе охраняются ФСО, над ними, бывает, даже оборудованы бесполетные зоны. Быть богатым напоказ давно не модно, ведь это так неэкологично, да и мировой экономический кризис со счетов списывать нельзя. Тут, конечно, напрашивается отсылка к знаменитым медведевским афоризмам насчет денег, но воздержимся: шутки на эту тему с учетом ветра в кармане российских граждан давно перестали быть смешными.

Один из представителей РПЦ хорошо объяснил ситуацию: если священник в России без дорогих украшений, без внедорожника представительского класса, то как же он может общаться со своей паствой? Как они посмотрят на батюшку без джипа? Этот "солидный господь для солидных господ", кажется, масштабируется на весь неовизантийский российский канон властных отношений — от региональных чиновников до самого верха. Чем выше ты в иерархии, тем больше должен потреблять, и наоборот. Если ты не потребляешь, то какая же ты власть ("Роскошь быть премьером").

Ранее Фонд борьбы с коррупцией заявил, что фонды, якобы связанные с Медведевым получили 70 млрд рублей в виде пожертвований и кредитов, а "все имущество премьера было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков". По словам Навального, Медведев и его доверенные люди "создали преступную схему", основанную на некоммерческих фондах.

"Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица", — говорится в расследовании.

В ФБК рассказывали о "даче Медведева" в Плесе, которая записана на фонды "Градислава" и "Дар", о собственности "Соцгоспроекта" в виде "роскошной усадьбы" на Рублевке общей площадью в 3,7 тысячи квадратных метров (ФБК оценил ее стоимость в 5 млрд рублей) — усадьбу фонду пожертвовал миллиардер Алишер Усманов.

Еще одна усадьба, которая якобы принадлежит премьер-министру, находится в деревне Мансурово Курской области (там жил дед Медведева). Площадь участка — 240 тысяч квадратных метров, есть две вертолетные площадки, декоративный пруд, спортивный корт. В этой же деревне расположен агрокомплекс "Мансурово", записанный на двоюродного брата председателя правительства.

По словам Навального, Медведев также владеет виноградниками в Анапе и горной резиденцией "Псехако" стоимостью 7 млрд рублей (там есть, в частности, спа-комната площадью 1 тысячу квадратных метров), еще одной усадьбой на Рублевке в 20 гектаров, ранее принадлежавшей Управлению делами президента. В его распоряжении также якобы есть участки земли в Краснодарском крае, исторический особняк из 29 квартир в Санкт-Петербурге, две яхты стоимостью более $16 млн, виноградник в Тоскане.