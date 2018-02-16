СМИ: Пилоты Ан-148 ругались перед крушением

Столкнувшись в воздухе с проблемой в показаниях датчиков скорости, пилоты разбившегося под Москвой Ан-148 начали ругаться, сообщают СМИ со ссылкой на расшифровку записей речевого самописца.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщала, что записи ”приобщены к уголовному делу и изучаются следователями”, но не стала раскрывать их содержание.

Как сообщил источник, через некоторое время после взлета пилоты заметили, что приборы показывают отличающиеся, крайне низкие показания скорости. В ответ пилоты решили увеличить скорость и наклонили самолет к земле. При этом во время предпринимаемых действий пилоты ругаются. Перед катастрофой слышны нечленораздельные крики, сообщил источник.

Кроме того, сообщается, что запись восстанавливали несколько дней, она оказалась очень короткой. Отмечается, что перед вылетом пилоты не включают обогрев приемников полного давления, с которых датчики скорости считывают данные. Источник заявил, что пилоты не смогли определить причину проблем, а потому у них не было возможности справиться с ситуацией.

Теперь Росавиация хочет разработать программу, которая поможет обучить пилотов действовать при отказе различных приборов.

Напомним, Межгосударственный авиационный комитет скопировал и расшифровал информацию бортового звукового регистратора разбившегося Ан-148 в Подмосковье. Версия о крушении Ан-148 подтвердилась.

В четверг в соцсетях сообщалось, что специалисты МАК смогли получить данные речевого самописца Ан-148. Согласно этой версии, пилоты Ан-148 не могли понять, почему датчики скорости показывают разную скорость, выключили автопилот и стали снижаться, чего делать было нельзя. Перед падением в кабине началась паника, пилоты не контролировали ситуацию.