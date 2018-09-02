СМИ: Опубликованы секретные планы США по уничтожению СССР



Организация опубликовала ряд рассекреченных документов, согласно которым США рассматривали возможность уничтожения СССР и КНР в случае ответного ядерного удара.

При этом власти США допускали уничтожение 71% жителей городов СССР.

В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР.