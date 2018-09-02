02.09.2018, 11:40

СМИ: Опубликованы секретные планы США по уничтожению СССР

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Gazeta.ru
EST
valimisliidu pressikonverents
valimisliidu pressikonverentsFoto: Andres Putting

Правительство США в 1960-е годы готовило план тотального уничтожения СССР. Об этом сообщается на сайте некоммерческой организации ”Архив национальной безопасности” при университете Джорджа Вашингтона.


Организация опубликовала ряд рассекреченных документов, согласно которым США рассматривали возможность уничтожения СССР и КНР в случае ответного ядерного удара.

При этом власти США допускали уничтожение 71% жителей городов СССР.

В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР.

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