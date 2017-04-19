СМИ опубликовали видео допросов обвиняемых в убийстве Немцова, на которых они рассказывают о преступлении

”Коммерсант” опубликовал видеозапись допроса Заура Дадаева, обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова. Издание пишет, что это был первый допрос Дадаева в Следственном комитете, передает Meduza.

На видео Дадаев рассказывает, что именно он стрелял в Немцова. Из его слов следует, что решение об убийстве Немцова было связано с тем, что тот ”поддержал” карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда и ”хотел опубликовать на территории Российской Федерации”. Дадаев отрицает, что убийство кто-то заказал и что мотивом преступления были деньги.

На допросе Дадаев рассказывает, что слежка за Немцовым началась после теракта в редакции Charlie Hebdo, то есть в январе 2015 года. Обвинение утверждает, что подготовка к убийству началась за несколько месяцев до этого, то есть в 2014 году.

В ночь на 19 апреля ”Новая газета” опубликовала видеозапись допроса другого фигуранта дела, Анзора Губашева (а также более полную, по сравнению с публикацией ”Коммерсанта”, версию видео допроса Дадаева). Он также говорит, что мотивом убийства стали якобы допущенные Немцовым высказывания против мусульман и пророка Мухаммеда. Он также поясняет, что к преступлению причастны только он, Заур Дадаев и Беслан Шаванов.

18 апреля Заур Дадаев давал показания в суде. Он заявил, что непричастен к убийству Немцова, а признательные показания дал под давлением.

По версии следствия, Дадаев был непосредственным исполнителем убийства Немцова, которое произошло вечером 27 февраля 2015 года. Вместе с ним судят еще четырех человек, которых следствие считает соучастниками.

Обвинение утверждает, что подсудимые были лишь исполнителями преступления. Заказчиком убийства следствие считает Руслана Мухудинова, который находится в розыске.