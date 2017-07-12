СМИ опубликовали разработанный Киевом законопроект о возвращении Донбасса

В Киеве идет работа над законопроектом о возвращении Донбасса. Согласно ему, президент страны ”может принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины (ВСУ), иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях”. Текст документа в среду, 12 июля, опубликовало ”Громадьское ТВ”.

Законопроект предлагает возложить руководство силами и средствами в регионе на Объединенный оперативный штаб ВСУ, начальник которого назначается президентом по представлению начальника Генштаба. Глава государства имеет право вводить военное положение. Также в документе содержатся обвинения в адрес России в причастности к вооруженному конфликту.

В июне заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ближайшее время рассмотрит законопроект об изменении правового статуса боевых действий в Донбассе.

Ранее в том же месяце стало известно, что в администрации президента Украины Петра Порошенко разрабатывается законопроект, который вместо режима так называемой антитеррористической операции позволит Киеву ввести военное положение в регионе.

О возможном изменении правового статуса военной операции украинских властей против самопровозглашенных республик Донбасса также в июне заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов.

Украинские власти регулярно обвиняют Москву в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, опровергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.