СМИ: Олег Табаков перенес экстренную операцию

Народный артист СССР Олег Табаков экстренно прооперирован в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова в Москве, сообщает ”5 канал” со ссылкой на источник.
По информации источника издания, Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние актера как стабильно тяжелое.
Табаков попал в больницу 27 ноября.
Ранее источник сообщил, что состояние Табакова остается тяжелым.
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