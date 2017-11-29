29.11.2017, 18:53

СМИ: Олег Табаков перенес экстренную операцию


Gazeta.ru
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Teatrifestival Kuldne Mask pressikonverents
Teatrifestival Kuldne Mask pressikonverentsFoto: Eero Vabamägi

Народный артист СССР Олег Табаков экстренно прооперирован в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова в Москве, сообщает ”5 канал” со ссылкой на источник.

По информации источника издания, Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние актера как стабильно тяжелое.

Табаков попал в больницу 27 ноября.

Ранее источник сообщил, что состояние Табакова остается тяжелым.

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