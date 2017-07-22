СМИ обвинили генпрокурора США в обсуждении предвыборной кампании Трампа с послом РФ

Посол России в США Сергей Кисляк обсуждал вопросы, связанные с предвыборной кампанией Дональда Трампа, с его советником, а ныне генпрокурором Джеффом Сешнсом, сообщила в пятницу газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Издание пишет, что "записи двух разговоров с Сешнсом, который являлся тогда политическим советником кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа — были перехвачены разведорганами США, которые отслеживали связь высшего российского дипломата как внутри США, так и с Москвой".

При этом газета, ссылаясь на источники, пишет, что Кисляк и Сешнс обсуждали вопросы, касающиеся отношения Трампа к России, а также другие важные для РФ темы.

Ранее Сешнс неоднократно заявлял, что никогда не обсуждал с российскими представителями ход предвыборной кампании.