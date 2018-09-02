СМИ обнародовали секретную директиву ООН по Сирии



В частности, в документе говорится о том, что оказание гуманитарной помощи остается критично важным для Сирии, и что ООН вместе со своим генеральным секретарем будет всячески оказывать содействие в отправке гуманитарной помощи в страну, а также в осуществлении плана гуманитарного реагирования, который подразумевает организацию ”минимальных условий для жизни пострадавших от войны”.

В тексте директивы также содержится требование отражать мероприятия, направленные на развитие и восстановление Сирии, которые выходят за оговоренные рамки, в других механизмах, которые требуют более длительных переговоров.

Отмечается, что автором директивы может быть американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Джеффри Фелтман, который освободил свою должность весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что в ООН проверяют слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о тайном запрете на восстановление Сирии.