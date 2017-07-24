СМИ: новый глава пресс-службы Трампа неправильно изложил его позицию по санкциям

NYT: новый глава пресс-службы Трампа неправильно изложил его позицию по санкциямфНовый глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что неправильно изложил позицию президента США Дональда Трампа по законопроекту о санкциях в отношении России. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп поддержит законопроект, который вводит новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР.
По словам Скарамуччи, Трамп пока не принял решения по этому вопросу.
”Моя оплошность”, — заявил Скарамуччи.
22 июля американские республиканцы и демократы в конгрессе достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.