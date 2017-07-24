24.07.2017, 08:15

СМИ: новый глава пресс-службы Трампа неправильно изложил его позицию по санкциям

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Gazeta.ru
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Trump väisab Pariisi
Trump väisab PariisiFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

NYT: новый глава пресс-службы Трампа неправильно изложил его позицию по санкциямфНовый глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что неправильно изложил позицию президента США Дональда Трампа по законопроекту о санкциях в отношении России. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп поддержит законопроект, который вводит новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР.

По словам Скарамуччи, Трамп пока не принял решения по этому вопросу.

”Моя оплошность”, — заявил Скарамуччи.

22 июля американские республиканцы и демократы в конгрессе достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России.

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