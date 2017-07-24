СМИ: новый глава пресс-службы Трампа неправильно изложил его позицию по санкциям

Trump väisab Pariisi Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

NYT: новый глава пресс-службы Трампа неправильно изложил его позицию по санкциямфНовый глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что неправильно изложил позицию президента США Дональда Трампа по законопроекту о санкциях в отношении России. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.