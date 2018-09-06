06.09.2018, 14:33

СМИ: Нина Русланова госпитализирована с инфарктом


Gazeta.ru
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Ruslanova
RuslanovaFoto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

В СМИ появилась информация о том, что 72-летняя актриса Нина Русланова госпитализирована.

У нее инфаркт.

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