СМИ: Нил Ушаков нанял американского политического консультанта, работавшего с Маккейном

Re:Baltica сообщает, что этот консультант имеет опыт работы в Восточной Европе, потому что в 2006 году он в качестве сотрудника фирмы Davis-Manafort консультировал премьер-министра Украины Виктора Януковича, который позже стал президентом Украины, а потом бежал в Россию. Владельцами Davis-Manafort тогда были Пол Манафорт, который позже стал советником по предвыборной кампании Дональда Трампа, и Рик Дэвис, руководитель предвыборной кампании Маккейна.

На вопрос о том, не видит ли Ферри противоречий в работе на партию, которая еще совсем недавно открыто выражала симпатию к российской внешней политике, тогда как бывшие работодатели, Маккейн и Грем, активно выступают против вмешательства Кремля в выборы президента США, Ферри ответил порталу Buzzfeed.com: "Ваш вопрос вводит в заблуждение, потому что в нем не говорится, что мэр публично осудил ситуацию на Украине и заметил, что Крым — это Украина. Моя работа никак не связана с незаконными попытками России вмешаться в выборы в США".

Ферри сообщил, что встретился с мэром Риги в Вашингтоне, где их познакомил общий знакомый Дэвид Меркел. "Дэвид знал о моей удачной работе в Латинской Америке и впечатлении мэра Ушакова по поводу моих прежних работодателей Маккейна и Грэма", — пояснил консультант.

Меркел — бывший чиновник правительства США, который занимался международными отношениями в Европе и Евразии. Сейчас он является экспертом вашингтонского исследовательского центра Atlantic Council и глава организации Summit International Advisors.

Как представитель этой организации он в декабре 2017 года организовал от имени Ушакова ужин в вашингтонском ресторане Mirabelle, пишет Re:Baltica. Меркел пытался организовать встречу Ушакова с мэром Чикаго Рамом Эмануэлем, который ранее был советником экс-президента США Барака Обамы, но этого сделать не удалось. Меркел отказался давать интервью центру Re:Baltica.