14.05.2018, 15:20

СМИ: Нил Ушаков нанял американского политического консультанта, работавшего с Маккейном

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rus.DELFI.lv
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Nil Ušakov
Nil UšakovFoto: ILMARS ZNOTINS, AFP

Мэр Риги и руководитель "Согласия" Нил Ушаков нанял высокопоставленного американского политического консультанта Кристиана Ферри (Christian Ferry), чтобы он помог партии победить на выборах в Сейм, сообщает центр расследовательской журналистики Re:Baltica.


Журналисты Re:Baltica и американского портала Buzzfeed.com выяснили, что Ферри уже несколько раз побывал в Риге, последний визит состоялся несколько недель тому назад.

Отвечая на вопросы журналистов по электронной почте, Ферри признал, что он заключил договор на предоставление консультаций "Согласию". Договор предусматривает помощь в принятии стратегических политических решений, разработку политических месседжей и исследование общественного мнения.

В число работодателей Ферри входили известные американские сенаторы-республиканцы и кандидаты на пост президента США — Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Re:Baltica сообщает, что этот консультант имеет опыт работы в Восточной Европе, потому что в 2006 году он в качестве сотрудника фирмы Davis-Manafort консультировал премьер-министра Украины Виктора Януковича, который позже стал президентом Украины, а потом бежал в Россию. Владельцами Davis-Manafort тогда были Пол Манафорт, который позже стал советником по предвыборной кампании Дональда Трампа, и Рик Дэвис, руководитель предвыборной кампании Маккейна.

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На вопрос о том, не видит ли Ферри противоречий в работе на партию, которая еще совсем недавно открыто выражала симпатию к российской внешней политике, тогда как бывшие работодатели, Маккейн и Грем, активно выступают против вмешательства Кремля в выборы президента США, Ферри ответил порталу Buzzfeed.com: "Ваш вопрос вводит в заблуждение, потому что в нем не говорится, что мэр публично осудил ситуацию на Украине и заметил, что Крым — это Украина. Моя работа никак не связана с незаконными попытками России вмешаться в выборы в США".

Ферри сообщил, что встретился с мэром Риги в Вашингтоне, где их познакомил общий знакомый Дэвид Меркел. "Дэвид знал о моей удачной работе в Латинской Америке и впечатлении мэра Ушакова по поводу моих прежних работодателей Маккейна и Грэма", — пояснил консультант.

Меркел — бывший чиновник правительства США, который занимался международными отношениями в Европе и Евразии. Сейчас он является экспертом вашингтонского исследовательского центра Atlantic Council и глава организации Summit International Advisors.

Как представитель этой организации он в декабре 2017 года организовал от имени Ушакова ужин в вашингтонском ресторане Mirabelle, пишет Re:Baltica. Меркел пытался организовать встречу Ушакова с мэром Чикаго Рамом Эмануэлем, который ранее был советником экс-президента США Барака Обамы, но этого сделать не удалось. Меркел отказался давать интервью центру Re:Baltica.

В приглашении на ужин Ушаков охарактеризован как "центральная фигура в латвийской политике", он поддержал размещение сил НАТО в Латвии и возражал против аннексии Крыма. Указывается, что в сентябре 2017 года Ушаков информировал премьер-министра России Дмитрия Медведева о прекращении договора о сотрудничестве между "Согласием" и "Единой Россией", "чтобы установить более тесные связи с европейскими социал-демократическими партиями, особенно в Германии и Швеции".

Как утверждает Re:Baltica, поддержку в политических кругах США Ушаков начал искать вскоре после того, как в Риге в 2016 году побывали высокопоставленные американские политики, в том числе Маккейн и Грэм.

В 2017 году Ушаков встречался с обоими политиками во время визитов в Вашингтон в апреле и декабре. Re:Baltic отмечает, что эти встречи происходили без согласований с посольством Латвии в Вашингтоне или министерством иностранных дел, как это принято при официальных визитах.

Ушаков отказался от комментариев, в том числе не сообщил, какой гонорар получит Ферри и откуда партия возмет деньги на выплату гонорара.

В базе данных иностранных лоббистов США сообщается, что за лоббирование интересов правительства Панамы в США компания Ферри Trailblazer Group с сентября 2016 года по август 2017 года получила 160 тысяч долларов. Одной из задач Ферри была организация встречи президента Панамы с Маккейном, которая состоялась в июне 2017 года. Перед визитом Ферри получил от правительства Панамы гонорар в размере 21 000 долларов, а месяцем позже — 37 500 долларов.

Re:Baltica напоминает, что согласно данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в этом году "Согласие" получило пожертвования на общую сумму менее 100 000 евро.

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