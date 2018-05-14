СМИ: Нил Ушаков нанял американского политического консультанта, работавшего с Маккейном

Мэр Риги и руководитель "Согласия" Нил Ушаков нанял высокопоставленного американского политического консультанта Кристиана Ферри (Christian Ferry), чтобы он помог партии победить на выборах в Сейм, сообщает центр расследовательской журналистики Re:Baltica.
Журналисты Re:Baltica и американского портала Buzzfeed.com выяснили, что Ферри уже несколько раз побывал в Риге, последний визит состоялся несколько недель тому назад.
Отвечая на вопросы журналистов по электронной почте, Ферри признал, что он заключил договор на предоставление консультаций "Согласию". Договор предусматривает помощь в принятии стратегических политических решений, разработку политических месседжей и исследование общественного мнения.
В число работодателей Ферри входили известные американские сенаторы-республиканцы и кандидаты на пост президента США — Джон Маккейн и Линдси Грэм.