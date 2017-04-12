СМИ назвали имя арестованного за подготовку теракта в Норвегии россиянина

Суд Норвегии арестовал по подозрению в подготовке теракта в Осло 17-летнего россиянина Ису Б. Его имя приводит в среду, 12 апреля, газета ”Коммерсант”.

Отмечается, закон запрещает называть фамилию подозреваемого. По данным издания, Иса вырос в семье выходцев из Ингушетии.

В 2010 году он вместе с семьей прибыл в Норвегию и подал заявление на получение статуса беженца. Семья поселилась в городе Вадсе, где проживает большая русскоязычная община.

Через некоторое время родители молодого человека решили вернуться в Россию, Иса остался в Норвегии. Сообщается, что после отъезда родных у него изменился круг общения. В частности, россиянин установил контакты с соотечественниками, разъехавшимися по всему миру, в том числе с тем, кто оказался в Сирии и Афганистане. Некоторые из них публиковали на своих страницах в соцсетях экстремистские тексты.

Россиянин был задержан в субботу, 8 апреля, в Осло возле реки Акерсельва. По информации сотрудников полиции, он оставил под мостом подозрительную коробку. Вызванные на место саперы уничтожили этот предмет. Силовики затруднились сразу сказать, была ли там бомба, однако отмечается, что взрыв был громче, чем можно было ожидать.

По словам адвокатов Исы, он категорически отрицает свою причастность к какой-либо террористической или экстремистской группировке и утверждает, что не собирался совершать теракт и причинять кому-либо вред.