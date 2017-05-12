СМИ: Над Черным морем засекли американский беспилотник стратегической разведки

Российские средства контроля засекли 12 мая в небе над Черным морем американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Об этом ТАСС сообщил военно-дипломатический источник, передает Lenta.ru.

По его словам, аппарат двигался на большой высоте в сторону границы России. Источник не уточнил, как часто американские беспилотники совершают такие полеты, заметив, что ”они делают это регулярно”.

Ранее 12 мая появились сообщения о перехвате российским истребителем Су-30 американского противолодочного самолета P-8A Poseidon. Встреча машин в воздухе произошла 9 мая. После выхода перехватчика в район американский самолет, до того приближавшийся к воздушной границе России, изменил направление полета.

Сообщения о появлении крупных разведывательных беспилотников США в регионе Черного моря неоднократно публиковались в последние два года. В частности, полеты фиксировались в феврале-марте 2017 года и в ноябре 2016 года.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотник с реактивным двигателем, разработка компании Northrop Grumman. Он закупается ВВС США, странами НАТО, а также используется для нужд NASA. Стоимость серийного аппарата взлетной массой 14,6 тонны достигает 133 миллионов долларов, а с учетом затрат на разработку превышает 220 миллионов долларов. На вооружении в США в данный момент находятся 42 машины этого типа.