08.01.2019, 22:00

СМИ: На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

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Gazeta.ru
EST
Kertš
фото иллюстративноеFoto: Sergei Malgavko, TASS

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что группа корабле НАТО планирует зайти в Черное море. Об этом сообщает ”112 Украина”.

По словам Пристайко, существует несколько постоянно действующих групп а одну из них возглавили Нидерланды.

”Они тоже собираются зайти в Черное море”, — сказал Пристайко.

Он допустил, что корабли альянса могут зайти в Азовское море. При этом блок не собирается никого провоцировать, в том числе и российскую сторону.

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