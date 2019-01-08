СМИ: На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

По словам Пристайко, существует несколько постоянно действующих групп а одну из них возглавили Нидерланды.

”Они тоже собираются зайти в Черное море”, — сказал Пристайко.

Он допустил, что корабли альянса могут зайти в Азовское море. При этом блок не собирается никого провоцировать, в том числе и российскую сторону.