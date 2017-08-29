СМИ: На Украине анонсировали второй этап блокады Донбасса

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко объявил о начале второго этапа блокады Донбасса. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал ZIK.

”Сейчас мы переходим ко второму этапу блокады. За лето мы серьезно накопили силы (…), [мы] готовы, если государство и впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать как представители гражданского общества”, — сказал парламентарий.

При этом Семенченко назвал достижением сокращение потребления антрацитового угля на Украине и закупки этого вида топлива в США.

22 августа сообщалось, что первая партия угля из США отправлена на Украину. Согласно контракту, в страну до конца нынешнего года будет поставлено 700 тысяч тонн топлива.

В марте поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на подконтрольную Киеву территорию были полностью прекращены из-за устроенной украинскими националистами блокады железных и автомобильных дорог. Позднее в том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР.