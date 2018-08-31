СМИ: на учениях ”Восток-2018” будет смоделирована ядерная война

Россия и Китай — две самые большие угрозы США, отмечается в материале. Неясно, как Китай и Россия смогут скоординировать свои действия в вопросе возможной ядерной войны, поскольку имеют очень разные модели ядерной стратегии, пишет издание.

Китай планирует направить в Россию для учений ”Восток-2018” более 3,2 тыс. военнослужащих, 900 единиц военной техники и 30 самолетов. В Пенгатоне заявили, что за военными учениями в США будут внимательно следить американские спецслужбы, поскольку они, как ожидается, будут включать имитацию использования ядерного оружия.

Подробности сценария таких учений не раскрываются. Однако и Китай, и Россия работают над улучшением своих возможностей по использованию сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил в совместных операциях на коротких и больших расстояниях.

Ранее Washington Examiner рассказал, почему учения ”Восток-2018” выгодны США.