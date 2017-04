СМИ: На месте атаки в Стокгольме задержан подозреваемый

Местные правоохранительные органы не раскрывают информацию о личности подозреваемого. О задержании рассказал на пресс-конференции шведский премьер-министр Стефан Лефвен, в Сети появились фотографии, на которых видно, что полицейские производили задержание на месте теракта.

Судя по одной из фотографий, опубликованной AlertesNews, задержанный имел характерную арабскую внешность или, по выражению NieuwsBlog, выглядел как "член клуба "Аллах акбар". Однако в полиции заявили, что арестов по этому делу не производилось.

.@svt Photo shows police arrest the terrorist who rammed a hijacked truck into a shopping centre in #Stockholm, Sweden pic.twitter.com/KhwAJy5fZE— NieuwsBlog (@nieuwsblog) April 7, 2017