СМИ: На месте атаки в Стокгольме задержан подозреваемый

В столице Швеции Стокгольме рядом с местом, где днем 7 апреля грузовик врезался в универмаг, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, сообщает SVT. Однако, как пишет The Local, арестов по этому делу произведено не было.

Местные правоохранительные органы не раскрывают информацию о личности подозреваемого. О задержании рассказал на пресс-конференции шведский премьер-министр Стефан Лефвен, в Сети появились фотографии, на которых видно, что полицейские производили задержание на месте теракта.

Судя по одной из фотографий, опубликованной AlertesNews, задержанный имел характерную арабскую внешность или, по выражению NieuwsBlog, выглядел как "член клуба "Аллах акбар". Однако в полиции заявили, что арестов по этому делу не производилось.

.@svt Photo shows police arrest the terrorist who rammed a hijacked truck into a shopping centre in #Stockholm, Sweden pic.twitter.com/KhwAJy5fZE— NieuwsBlog (@nieuwsblog) April 7, 2017

Источники Sky News сообщили, что полицейские продолжают поиски подозреваемого, который, как они полагают, убежал в сторону метро.

На пресс-конференции, которая транслируется в Facebook полиции, была продемонстрирована фотография человека, которого правоохранители желают допросить в связи с терактом. В полиции подчеркнули, что он пока не является подозреваемым.

.@svt Police in #Stockholm publish photos​ of the truck ramming attack suspect, major manhunt underway. pic.twitter.com/GdSVhvD0Dv— NieuwsBlog (@nieuwsblog) April 7, 2017

SÖKS AV POLIS: Säpo vill komma i kontakt med man som sågs i samband med lastbilsattacken. https://t.co/UrXzBeYRFP pic.twitter.com/MOozhCAIIK— Aftonbladet (@Aftonbladet) April 7, 2017

В местной компании Spendrups, — один из старейших и крупнейших производителей пива в Швеции, — уже подтвердили, что при совершении нападения в Стокгольме использовался их служебный автомобиль. Как пояснили в организации, один из ее клиентов вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

Полиция полагает, что произошедшее было террористическим актом. Его жертвами, по последним данным, стали по меньшей мере три человека. Также несколько прохожих получили ранения.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, медики и спасатели. Премьер-министр страны Стефан Левен заявил, что на данный момент все доказательства указывают именно на то, что произошедшее стоит квалифицировать как теракт.