12.02.2017, 21:15

СМИ: на борту разбившегося на Алтае вертолета находился бывший вице-премьер республики


ИТАР-ТАСС
EST
СМИ: на борту разбившегося на Алтае вертолета находился бывший вице-премьер республики
Фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных его жена и двое детей были среди пассажиров вертолета Robinson, потерпевшего крушение в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка", — сказал источник.

Он также добавил, что следствие рассматривает несколько версий ЧП.

"Пока преждевременно говорить о причинах ЧП, так как еще не найден вертолет, а об обстоятельствах крушения известно лишь от очевидцев. Но предварительные версии — плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования", — сказал источник.

По предварительным данным, вертолет мог затонуть. На его борту находились пять человек.

Robinson, принадлежащий аэроклубу "Алтай-авиа", совершал экскурсионный полет к Телецкому озеру. "Он должен был продлиться 3 — 3,5 часов", — сообщили в правоохранительных органах.

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