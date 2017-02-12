СМИ: на борту разбившегося на Алтае вертолета находился бывший вице-премьер республики

Бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных его жена и двое детей были среди пассажиров вертолета Robinson, потерпевшего крушение в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка", — сказал источник.

Он также добавил, что следствие рассматривает несколько версий ЧП.

"Пока преждевременно говорить о причинах ЧП, так как еще не найден вертолет, а об обстоятельствах крушения известно лишь от очевидцев. Но предварительные версии — плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования", — сказал источник.

По предварительным данным, вертолет мог затонуть. На его борту находились пять человек.

Robinson, принадлежащий аэроклубу "Алтай-авиа", совершал экскурсионный полет к Телецкому озеру. "Он должен был продлиться 3 — 3,5 часов", — сообщили в правоохранительных органах.