СМИ: Мугабе объявил голодовку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил голодовку, находясь под домашним арестом, передает Daily Mail со ссылкой на источники.

”Если он умрет, будучи арестованным военными, даже по естественным причинам, то армия будет ответственна за это перед международным сообществом. Так президент пытается надавить на армию”, — сказал один из членов семьи Мугабе.

Один из министров Зимбабве, в свою очередь, комментируя голодовку Мугабе отметил, что ”старик испробовал много разных трюков со вчерашней ночи”.

Ранее сообщалось, что Мугабе отстранили с поста главы правящей партии Зимбабве.