СМИ: мощность испытанного КНДР ядерного заряда составляет 250 килотонн

Мощность ядерного заряда, испытанного КНДР 3 сентября, составляет 250 килотонн, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал 38 North.

По информации портала эксперты ОДВЗЯИ пересмотрели данные о магнитуде взрыва. По новым оценкам, магнитуда составила 6,1.

”Применение стандартной формулы с соответствующими константами показывает, что теперь мощность можно оценить примерно в 250 килотонн (одна четверть мегатонны)”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КНДР полностью отвергла санкции Совета Безопасности ООН, наложенные на страну из-за ядерного испытания.